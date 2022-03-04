Швеція спрямувала Україні 500 млн крон для підтримки ЗСУ – Шмигаль

На рахунки Національного банку України надійшло 500 млн крон військової допомоги від Швеції, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Швеція направила 500 млн крон для підтримки Збройних сил України. Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єр-міністру та уряду за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України!", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1499778817199841280