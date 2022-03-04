Події

18:20 04.03.2022

Швеція спрямувала Україні 500 млн крон для підтримки ЗСУ – Шмигаль

1 хв читати

На рахунки Національного банку України надійшло 500 млн крон військової допомоги від Швеції, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Швеція направила 500 млн крон для підтримки Збройних сил України. Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єр-міністру та уряду за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України!", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1499778817199841280

Теги: #допомога #швеція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:35 04.03.2022
Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

18:33 04.03.2022
Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

12:37 04.03.2022
Клієнти, акціонери та співробітники інвестиційно-банківської фірми Jefferies зібрали $14,1 млн гуманітарної допомоги Україні

Клієнти, акціонери та співробітники інвестиційно-банківської фірми Jefferies зібрали $14,1 млн гуманітарної допомоги Україні

12:13 04.03.2022
Екскомандувач НАТО в Європі та ексспецпредставник США в Україні закликають Вашингтон терміново допомогти Києву постачанням авіації та частковим "закритим небом"

Екскомандувач НАТО в Європі та ексспецпредставник США в Україні закликають Вашингтон терміново допомогти Києву постачанням авіації та частковим "закритим небом"

08:58 04.03.2022
Центр молодіжної співпраці Польщі організовує спеціальну волонтерську програму з залученням української молоді - Мінспорту України

Центр молодіжної співпраці Польщі організовує спеціальну волонтерську програму з залученням української молоді - Мінспорту України

00:08 04.03.2022
Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

20:03 03.03.2022
Українці на допомогу ЗСУ вже зібрали 80 млн грн через "Дію", допомога у криптовалюті становить $55 млн - Федоров

Українці на допомогу ЗСУ вже зібрали 80 млн грн через "Дію", допомога у криптовалюті становить $55 млн - Федоров

19:56 03.03.2022
Зеленський: Ердоган один із небагатьох лідерів, хто має можливість донести до президента РФ розуміння, що потрібно закінчити війну

Зеленський: Ердоган один із небагатьох лідерів, хто має можливість донести до президента РФ розуміння, що потрібно закінчити війну

19:07 03.03.2022
Увесь світ запізнився з допомогою Україні

Увесь світ запізнився з допомогою Україні

18:12 03.03.2022
Кулеба та Блінкен обговорили посилення можливостей ППО України та впровадження нових санкцій проти РФ

Кулеба та Блінкен обговорили посилення можливостей ППО України та впровадження нових санкцій проти РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост

Зеленський поінформував президента Єврокомісії про ядерний тероризм РФ

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди на захід країни

ОСТАННЄ

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa та Mastercard, випущені російськими банками

Полярники з "Академіка Вернадського" до українських захисників: Завдяки вам у нас є впевненість, що ми повернемося додому

Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО – Генштаб ЗСУ

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, поінформував про протидію РФ

На Донеччині затримали двох російських окупантів, які виявляли блокпости та пункти дислокації ЗСУ - Донецька обласна прокуратура

Кабмін зупинив видачу дозвільних документів на час воєнного стану – постанова

Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост

На рахунок для підтримки ЗСУ Нацбанку надійшло понад 7,8 млрд грн

Глава Мінфіну закликав світові фінансові компанії зупинити будь-яку співпрацю з країнами-терористами РФ та Білоруссю

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА