Події

18:03 04.03.2022

СБУ затримала українця, який співпрацював із РФ і причетний до обстрілу Луцького військового аеродрому, йому загрожує до 15 років позбавлення волі

1 хв читати
СБУ затримала українця, який співпрацював із РФ і причетний до обстрілу Луцького військового аеродрому, йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина України, який співпрацював із РФ та причетний до обстрілу Луцького військового аеродрому, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як встановили у відомстві, ця особа передавала російським спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їхньої дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.

Протягом 24-28 лютого він постійно передавав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.

"Завдяки його "допомозі" аеропорт обстріляли з ракет, що призвело до тотального руйнування його інфраструктури. Після цього зрадник доповів результат удару в РФ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пособнику окупантів повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3812

Теги: #сбу #затримання #зрадник
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 04.03.2022
На Донеччині затримали двох російських окупантів, які виявляли блокпости та пункти дислокації ЗСУ - Донецька обласна прокуратура

На Донеччині затримали двох російських окупантів, які виявляли блокпости та пункти дислокації ЗСУ - Донецька обласна прокуратура

18:26 04.03.2022
Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост

Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост

14:09 04.03.2022
СБУ: У Дніпрі затримано агента спецслужб РФ, у Луганську - бойовика, на Черкащині - проросійського агітатора

СБУ: У Дніпрі затримано агента спецслужб РФ, у Луганську - бойовика, на Черкащині - проросійського агітатора

11:13 04.03.2022
На Харківщині затримали коригувальника вогню російських загарбників - Держприкордонслужба

На Харківщині затримали коригувальника вогню російських загарбників - Держприкордонслужба

18:34 03.03.2022
СБУ: Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади для поширення фейків про капітуляцію

СБУ: Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади для поширення фейків про капітуляцію

12:13 03.03.2022
СБУ викрила диверсантів у Києві та Івано-Франківську, а у Смілі - двох посадовців-колабораціоністів

СБУ викрила диверсантів у Києві та Івано-Франківську, а у Смілі - двох посадовців-колабораціоністів

23:49 02.03.2022
У Києві затримали мародерів

У Києві затримали мародерів

15:47 02.03.2022
СБУ, фонд "Повернися живим" та волонтери створили новий сервіс збору даних про переміщення окупантів

СБУ, фонд "Повернися живим" та волонтери створили новий сервіс збору даних про переміщення окупантів

13:16 02.03.2022
У столичному метро затримали п'ятьох диверсантів, один із них ховав боєприпаси в дитячій іграшці

У столичному метро затримали п'ятьох диверсантів, один із них ховав боєприпаси в дитячій іграшці

11:48 02.03.2022
Нацполіція: Затримано коректувальника вогню по аеродрому Івано-Франківська

Нацполіція: Затримано коректувальника вогню по аеродрому Івано-Франківська

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Основні зусилля російських загарбників зосереджені на оточенні Києва, тривають ракетні удари по населених пунктах – Генштаб ЗСУ

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост

ОСТАННЄ

Всесвітня ядерна асоціація через агресію РФ і захоплення ЗАЕС закликала створити зони безпеки навколо усіх АЕС України

Відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя у п'ятницю скасовується через технічні причини

Кабмін зобов'язав держбанки достроково сплатити частину прибутку до держбюджету

США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України - Пентагон

BBC призупиняє роботу своїх співробітників у РФ

Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків через війну проти України- ЗМІ

В Енергодарі пошкоджено магістральний трубопровід, постачання тепла наразі неможливе - мер

Основні зусилля російських загарбників зосереджені на оточенні Києва, тривають ракетні удари по населених пунктах – Генштаб ЗСУ

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa та Mastercard, випущені російськими банками

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА