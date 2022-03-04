СБУ затримала українця, який співпрацював із РФ і причетний до обстрілу Луцького військового аеродрому, йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина України, який співпрацював із РФ та причетний до обстрілу Луцького військового аеродрому, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як встановили у відомстві, ця особа передавала російським спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їхньої дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.

Протягом 24-28 лютого він постійно передавав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.

"Завдяки його "допомозі" аеропорт обстріляли з ракет, що призвело до тотального руйнування його інфраструктури. Після цього зрадник доповів результат удару в РФ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пособнику окупантів повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3812