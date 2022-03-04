Події

17:25 04.03.2022

Johnson Matthey відкрила фонд у Польщі для підтримання біженців з України, висловила сподівання на мирне закінчення конфлікту

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Найбільший світовий виробник матеріалів для автокаталізаторів, британська компанія Johnson Matthey (JM) відкрила фонд у Польщі для підтримки біженців з України, йдеться в повідомленні компанії.

Співробітники JM, які працюють у польському місті Гливиці, забезпечують транспортом, житлом, доглядом та предметами першої необхідності українців, які перетинають польський кордон. Також вони співпрацюють із місцевим центром соціальних ініціатив, некомерційною організацією з підтримки українських біженців.

"Висловлюємо нашу солідарність з народом України. Рада хімічної промисловості (Chemical Industry Council) підтримує заходи, вжиті ЄС та його країнами-членами. Наші думки з людьми, які постраждали від цієї жахливої війни, і ми сподіваємось на мирне закінчення цього конфлікту", - йдеться в заяві JM.

Johnson Matthey є довгостроковим клієнтом "Норнікеля", найбільшого світового виробника нікелю та паладію. Зокрема, минулого року компанії уклали довгостроковий контракт на постачання нікелю і кобальту для споруджуваного у Фінляндії виробництва Johnson Matthey.

"Норнікель" постачає метали, зокрема, зі свого заводу у Фінляндії – NN Harjavalta. Минулого ж року ГМК заявила про плани розширення екологічного випуску нікелю і кобальту у відповідь на зростання попит в Європі на компоненти батарей, зокрема батарей електромобілів. Як планується, випуск сульфату нікелю, сировини для виробництва акумуляторів, зросте з 10 тис. тонн до 40 тис. тонн, цього вистачить для оснащення 1 млн автомобілів.

"Норнікель" та Johnson Matthey також підписали у 2021 році меморандум про взаєморозуміння для вивчення можливостей подальшого розширення поставок металу в майбутньому. Сторони мали намір співпрацювати з важливих питань виробничо-збутового ланцюжка в галузі матеріалів для батарей, включно з розробкою нових технологій розчинення металів, можливостями багатооборотної економіки з нульовим рівнем відходів, токенізацією ланцюжка поставок за допомогою технології блокчейн та підвищення стійкості виробничо-збутового ланцюжка.

Теги: #росія #заява #норнікель #клієнт
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