Російські війська з початку вторгнення пошкодили 15 навчальних закладів у Київській області - голова ОДА

З початку вторгнення російських військ у Київській області пошкоджено 15 будівель навчальних закладів, повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Унаслідок атак із повітря та обстрілів у Київській області пошкоджено будівлі п'яти закладів дошкільної освіти, шести закладів загальної середньої освіти, три заклади професійно-технічної освіти, одна будівля повністю зруйнована", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Зокрема, згідно з його даними, розбито два навчальні корпуси Микулицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Немішаєвської селищної ради, пошкоджено будівлю Немішаєвського спеціалізованого закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів, а в школі, що розміщена в селі Русанів Великодимерської територіальної громади, вибиті шибки.

Крім того, у Таращанському навчально-реабілітаційному центрі, Богуславському гуманітарному фаховому коледжі імені І.С. Нечуя-Левицького та інших навчальних закладах області організували прийом біженців, які їдуть з інших зруйнованих міст транзитом на захід України.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1639