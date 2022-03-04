Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

Російські окупанти, які перебувають у Херсонській області, не схвалили створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги до регіону, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Як щойно мені повідомили, що окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - написав Лагута у Телеграмі у п'ятницю.

Він пообіцяв і надалі вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги.

"Дякую також меру Херсона Ігорю Колихаєву за ті зусилля, які він докладає для забезпечення потреб мешканців міста", - підсумував Лагута.