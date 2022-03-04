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15:00 04.03.2022

FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

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FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF (Financial Action Task Force) обговорює скоординований підхід до відстеження потоків капіталів із Росії в деякі країни з метою обмеження ухиляння від санкцій, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За їхніми словами, це питання обговорювалося на пленарному засіданні країнами-членами FATF цього тижня, і організація вже займається його вирішенням.

Йдеться, зокрема, про додатковий контроль низки юрисдикцій для забезпечення того, щоб російський капітал не міг оминути санкції, зазначають джерела.

Теги: #контроль #росія #fatf #капітали
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