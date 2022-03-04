Події

14:44 04.03.2022

Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

1 хв читати

Європейська комісія (ЄК) оголосила у п'ятницю про своє рішення призупинити співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій.

"Ми вирішили не займатися подальшими проєктами співпраці з досліджень та інновацій з російськими організаціями. Водночас ми наполегливо віддані забезпеченню продовження успішної участі України у програмах Horizon Europe та Euratom Research and Training", - заявила член ЄК з інновацій, досліджень та освіти Марія Габрієл.

Вона зазначила, що в Єврокомісії вжито адміністративних заходів для забезпечення того, щоб українські вчені могли отримувати фінансування з дослідницьких та інноваційних програм ЄС.

У комюніке ЄК повідомляється, що Єврокомісія не укладатиме ні нових контрактів, ні будь-яких нових угод із російськими організаціями за програмою Horizon Europe. Крім того, ЄК призупиняє виплати російським організаціям у межах наявних договорів.

Виконавчий заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер так прокоментувала це рішення: "Дослідницька співпраця в ЄС ґрунтується на повазі свобод та прав, які лежать в основі досконалості та інновацій".

Теги: #наука #єс #росія #відмова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 04.03.2022
FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

14:15 04.03.2022
Єврокомісія припинила дію програм транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю

Єврокомісія припинила дію програм транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю

13:47 04.03.2022
У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

13:27 04.03.2022
МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

12:21 04.03.2022
Японське рейтингове агентство знизило рейтинг Росії на 5 ступенів – до "В+"

Японське рейтингове агентство знизило рейтинг Росії на 5 ступенів – до "В+"

11:54 04.03.2022
Боррель закликав Росію негайно зупинити бойові дії: обстріл ЗАЕС може загрожувати всій Європі

Боррель закликав Росію негайно зупинити бойові дії: обстріл ЗАЕС може загрожувати всій Європі

10:58 04.03.2022
Президент АСС закликав компанії США припинити бізнес із державою-ізгоєм Росією, що вбиває людей та атакує АЕС

Президент АСС закликав компанії США припинити бізнес із державою-ізгоєм Росією, що вбиває людей та атакує АЕС

08:41 04.03.2022
Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

07:34 04.03.2022
Байден закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним і аварійно-рятувальним службам доступ до місця

Байден закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним і аварійно-рятувальним службам доступ до місця

07:32 04.03.2022
Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували, без жертв – Генштаб

Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували, без жертв – Генштаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Київводоканал" закликає киян за можливості оплачувати рахунки за послуги водопостачання

ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу

Омбудсмен закликала МКЧХ і правозахисників організувати евакуацію жителів Ворзеля: Місто на межі гуманітарної катастрофи

Канцлер Німеччини проводить розмову з Путіним про організацію гуманітарних коридорів – Подоляк

ОСТАННЄ

РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ НЕ ДАЮТЬ ДОБРО НА "ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ГУМДОПОМОГИ НА ХЕРСОНЩИНУ – ГОЛОВА ОВА

Генпрокурор: Розпочато розслідування за фактом екоциду у зв'язку із нападом російських військ на ЗАЕС

"Київводоканал" закликає киян за можливості оплачувати рахунки за послуги водопостачання

ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

До відома: про пресконференцію Подоляка та Арахамії

Стефанчук обговорив із Мецолою та головами парламентів країн-членів Євросоюзу підтримку невідкладного членства України в ЄС

МОЗ та МЗУ забезпечують логістику закуплених онкопрепаратів у регіонах

Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу

НСЗУ пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг

Омбудсмен закликала МКЧХ і правозахисників організувати евакуацію жителів Ворзеля: Місто на межі гуманітарної катастрофи

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА