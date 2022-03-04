Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

Європейська комісія (ЄК) оголосила у п'ятницю про своє рішення призупинити співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій.

"Ми вирішили не займатися подальшими проєктами співпраці з досліджень та інновацій з російськими організаціями. Водночас ми наполегливо віддані забезпеченню продовження успішної участі України у програмах Horizon Europe та Euratom Research and Training", - заявила член ЄК з інновацій, досліджень та освіти Марія Габрієл.

Вона зазначила, що в Єврокомісії вжито адміністративних заходів для забезпечення того, щоб українські вчені могли отримувати фінансування з дослідницьких та інноваційних програм ЄС.

У комюніке ЄК повідомляється, що Єврокомісія не укладатиме ні нових контрактів, ні будь-яких нових угод із російськими організаціями за програмою Horizon Europe. Крім того, ЄК призупиняє виплати російським організаціям у межах наявних договорів.

Виконавчий заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер так прокоментувала це рішення: "Дослідницька співпраця в ЄС ґрунтується на повазі свобод та прав, які лежать в основі досконалості та інновацій".