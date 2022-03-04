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14:43 04.03.2022

ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

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ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

Філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) працюють на повну потужність в умовах воєнного стану, держкорпорація знімає з консервації непрацюючі млини, щоб переробити 7 тис. тонн пшеничного борошна та 450 тонн житнього борошна для забезпечення продовольчої безпеки країни, повідомляється на сайті організації.

"В умовах воєнного стану на максимальну потужність працюють більшість філій корпорації. Більше того, запущені млини, які понад 13 років перебували в стані консервації. Станом на 3 березня 2022 року на філіях планується переробити 7 тис. тонн пшеничного борошна першого та вищого сортів і 450 тонн житнього борошна", - зазначено у повідомленні.

ДПЗКУ уточнила, що всі підприємства корпорації працюють на повну потужність із максимальним дотриманням заходів безпеки. При цьому потужностей ДПЗКУ вистачить для забезпечення продовольчої безпеки України.

Як повідомлялося, станом на 28 лютого держкорпорація отримала замовлення від керівників обласних державних адміністрацій на переробку зерна пшениці обсягом 4,1 тис. тонн.

ДПЗКУ створено урядом України у серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, зокрема майже 2,5 млн тонн на рік сумарних потужностей із перевалки зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.

Теги: #виробництво #дпзку #борошно
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