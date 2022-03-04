Події

14:11 04.03.2022

Канцлер Німеччини проводить розмову з Путіним про організацію гуманітарних коридорів – Подоляк

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Канцлер Німеччини проводить розмову з Путіним про організацію гуманітарних коридорів – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц наразі веде переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про організацію гуманітарних коридорів.

"Прямо зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить із російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни", - написав Подоляк у Twitter у п'ятницю.

Він додав, що з українського боку за гуманітарні коридори відповідають Ірина Верещук та Сергій Трусов.

Теги: #німеччина #обговорення #коридори
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