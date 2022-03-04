Глава МАГАТЕ спростував обвинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про відсутність будь-якої об'єктивної інформації, що підтверджує обвинувачення Росії на адресу України про нібито спроби розробити ядерну зброю.

"Це питання для нас дуже ясне; у нас немає жодної інформації, яка ставила б під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження", - сказав він на пресконференції в штабквартирі МАГАТЕ у п'ятницю.

"У нас немає інформації про будь-які відхилення матеріалів, будь-які незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї", - наголосив Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ продовжує залишатися у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.