Графік роботи магазинів "Ашан"
Мережа магазинів "Ашан" відкрилася сьогодні у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Житомирі та інших містах, повідомила пресслужба мережі у п'ятницю.
Водночас закрито магазин мережі у Харкові, а також у районі Біличів у Києві – супермаркет знеструмлено.
Графік працюючих 4 березня магазинів:
Запоріжжя 9:00 - 15:00
Кривий Ріг 9:00 – 18:00
Дніпро (два магазини) 9:00 - 16:00
Житомир 9:00 - 16:00
Одеса 9:00 - 16:00
Львів (три магазини) 9:00 – 19:00
Чернівці 8:00 – 18:30
Магазини у Києві:
Ашан Лугова 10:00 - 15:00
Ашан Либідська 10:00 - 15:00
Ашан Сосніних 10:00 - 15:00
Ашан Кільцева 10:00 - 15:00
Ашан Глушкова 10:00 – 15:00
Ашан Рівгош 10:00 – 15:00
Ашан Чернігівська 10:00 – 15:00
Ашан Петрівка 10:00 – 15:00
Мій Ашан Правди 10:00 – 15:00
Мій Ашан Кирилівська 10:00 - 15:00
Мій Ашан Вільямса 10:00 - 14:00
Мій Ашан Дарниця 10:00 - 14:00