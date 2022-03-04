Графік роботи магазинів "Ашан"

Мережа магазинів "Ашан" відкрилася сьогодні у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Житомирі та інших містах, повідомила пресслужба мережі у п'ятницю.

Водночас закрито магазин мережі у Харкові, а також у районі Біличів у Києві – супермаркет знеструмлено.

Графік працюючих 4 березня магазинів:

Запоріжжя 9:00 - 15:00

Кривий Ріг 9:00 – 18:00

Дніпро (два магазини) 9:00 - 16:00

Житомир 9:00 - 16:00

Одеса 9:00 - 16:00

Львів (три магазини) 9:00 – 19:00

Чернівці 8:00 – 18:30

Магазини у Києві:

Ашан Лугова 10:00 - 15:00

Ашан Либідська 10:00 - 15:00

Ашан Сосніних 10:00 - 15:00

Ашан Кільцева 10:00 - 15:00

Ашан Глушкова 10:00 – 15:00

Ашан Рівгош 10:00 – 15:00

Ашан Чернігівська 10:00 – 15:00

Ашан Петрівка 10:00 – 15:00

Мій Ашан Правди 10:00 – 15:00

Мій Ашан Кирилівська 10:00 - 15:00

Мій Ашан Вільямса 10:00 - 14:00

Мій Ашан Дарниця 10:00 - 14:00