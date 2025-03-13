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13:03 13.03.2025

JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

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JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK в четвер відкрила оновлені до концепції 3.0 магазини у Києві та Умані, повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

“Оновлення наших магазинів до формату JYSK 3.0 – це не просто зміни в дизайні, а якісно новий рівень комфорту для наших покупців. Ми інвестуємо не лише у простір, а й у враження – створюємо атмосферу, що надихає облаштовувати дім зі скандинавським затишком. Ми впевнені, що ці оновлення зроблять покупки мешканців Києва та Умані ще зручнішими, а кожен візит до магазину – приємною подією”, - прокоментував Іваниця.

Формат JYSK 3.0 передбачає оновлений підхід до оформлення магазинів, з сучасним дизайном, покращеною навігацією, повним точковим освітленням та збільшеною площею.

Зокрема, в магазині, розташованому у ТЦ April City (Київ, просп. Леся Курбаса, 19А), було збільшено як торгову, так і складську площу, що дозволило розширити асортимент товарів та покращити логістичні процеси. Нова торгова площа складає 947 кв. м, офісні приміщення - 36 кв. м, складська площа - 302 кв. м. Цей магазин JYSK працює в Києві з 2014 року, і у листопаді йому виповнилося 10 років.

Магазин JYSK в Умані (вул. Велика Фонтанна, 31а) збільшено складську площу за рахунок торгової площі. Яка відтепер складає 878 кв. м, складська - 254 кв. м, офісні приміщення – 47,83 кв. м.

Наразі в Україні працює 104 магазини JYSK у 37 містах та інтернет-магазин jysk.ua. JYSK в Україні нараховує штат понад 800 співробітників.

Теги: #jysk #магазини

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