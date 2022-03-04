Виробництвом гуманітарних продуктових наборів займаються вже 130 компаній – міністр Лещенко

Уже 130 українських виробників харчових продуктів та представників бізнесу об'єдналися для виробництва 1 млн продуктових наборів для людей із вразливих категорій, написав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на своїй Facebook-сторінці у четвер увечері.

"Уже 130 патріотичних виробників зголосилися допомагати своїм співвітчизникам. Дякую всім, хто підтримав мою ідею! Міністерство аграрної політики та продовольства України разом із Міністерством соціальної політики України надійно забезпечують постачання наборів соціально вразливій категорії громадян. Закликаю виробників звертатися до Координаційного штабу збору продовольчої допомоги та передати продукти тривалого зберігання", - наголосив міністр у соцмережі.

За його даними, до програми продуктових наборів активно залучаються нові учасники українського бізнесу.

Міністр заявив, що виробники та постачальники їжі можуть приєднатися до програми, заповнивши онлайн-форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsesgzu_mmh48meam0hztzl3prz3e3rrzr6poshhxvajawhia4msdruh1u-vj7sxzmg3c5gdruh1cfky6 -atcQhFezho02EdzuU

Як повідомлялося, Мінсоцполітики 28 лютого анонсувало виробництво українськими виробниками харчових продуктів 1 млн продуктових наборів для людей з інвалідністю, самотніх людей похилого віку, багатодітних сімей, осіб з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери.

Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.

До наборів входять різноманітні крупи, пластівці, готові сухі сніданки, м'ясні, м'ясо-рослинні та рослинні консерви, макаронні вироби, цукор, згущене молоко, олія, печиво фасоване різних видів.

https://www.facebook.com/RM.Leshchenko/posts/485531986561333