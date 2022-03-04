Над Волновахою збито російський літак, що бомбив житлові квартали, - штаб ООС

Винищувач Су-34 Військово-космічних сил РФ, що обстрілював житлові квартали та цивільну інфраструктуру, збито в небі над м. Волноваха Донецької області, проте пілотові вдалося катапультуватися, тривають його пошуки, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у п'ятницю.

"Сьогодні в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак бомбив житло мирних громадян і цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, тривають активні пошуки", - йдеться в повідомленні.