Події

11:13 04.03.2022

На Харківщині затримали коригувальника вогню російських загарбників - Держприкордонслужба

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На Харківщині затримали коригувальника вогню російських загарбників, повідомила Державна прикордонна служба України.

"На блокпосту в районі н.п. Селекційна прикордонний загін відділу "Деркачі" Харківського загону затримав коригувальника вогню противника, громадянина України 1989 р.н., який їхав автомобілем Lexus", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби України у п'ятницю.

Під час огляду багажного відділення автомобіля прикордонники виявили АКС-74, 240 патронів до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн, військовий квиток, паспорт і мобільний телефон, у якому зафіксовано з'єднання з останніми абонентами під ім'ям "Гармата", "Куратор".

"Мета свого перебування в районі блокпоста громадянин пояснити не зміг. Пособника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам СБУ", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/288829996689211

Теги: #війна #затримання #зрадник
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