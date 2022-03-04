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11:01 04.03.2022

В Україні за держзраду та диверсію загрожують 15 років в'язниці, а за мародерство – ув'язнення до п'яти років - Корнієнко

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Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна, повідомив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"Щодо посилення відповідальності. За державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачили максимальне покарання - 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна (законопроект № 7116)", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, пояснив перший віце-спікер, відповідальність за мародерство прирівняли до покарання за злочин в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою (законопроект №7124). Тепер мародерам загрожує ув'язнення терміном від 3 до 5 років.

Теги: #рада #закон #покарання
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