Події

10:44 04.03.2022

Відкрито справу за фактом авіаобстрілу російськими військовими Ізюма, внаслідок якого загинули вісім жителів, зокрема одна дитина

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За фактом авіаційного обстрілу міста Ізюма в Харківській області, внаслідок якого загинули вісім мирних жителів, серед яких одна дитина, відкрито кримінальні провадження, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що, за даними слідства, 3 березня 2022 року внаслідок авіаційного обстрілу збройними силами РФ з невстановленої зброї пошкоджено будинки на вул. Українській і вул. Пролетарській у м. Ізюмі, внаслідок чого загинули вісім мирних жителів, серед яких одна дитина.

Джерело: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/323729019789938

Теги: #обстріли #ізюм
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