КМДА: ніч у Києві минула спокійно, гуманітарному штабу потрібні волонтери

Ніч на п'ятницю в Києві минула спокійно, але під звуки сирен, гуманітарний штаб потребує волонтерів на продовольчі пункти, повідомляє Київміськадміністрація.

"У Києві ніч пройшла спокійно, але під звуки сирен", - йдеться в повідомленні КМДА у Телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що після завершення комендантської години відкриваються магазини з товарами першої необхідності, а для транспортного сполучення між правим і лівим берегом відкриті Північний та Дарницький мости.

Також КМДА інформує, що в гуманітарний штаб потрібні волонтери. "Гуманітарному штабу Києва потрібні волонтери на складах, де розгортаються продовольчі пункти. Звертайтеся до гуманітарного штабу за посиланням: https://potreby.kyivcity.gov.ua/ і заповнюйте форму для волонтера", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2333

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