Український регулятор попереджає про загрози, що зберігаються на ЗАЕС

Наразі чотири з шести енергоблоків Запорізької АЕС перебувають у стані охолодження ядерного палива, яке забезпечується проектними системами енергоблоків згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) на сайті у п'ятницю.

"Втрата можливості охолодження ядерного палива призведе до значного радіоактивного викиду в довкілля. За наслідками така подія може перевищити всі попередні аварії на АЕС, включно з аварією на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі", – наголошує ДІЯРУ.

Відомство нагадало, що крім шести енергоблоків на майданчику Запорізької АЕС розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива, пошкодження якого внаслідок обстрілу також призведе до радіоактивного викиду.

За даними ДІЯРУ, персонал ЗАЕС працює на своїх робочих місцях, оперативний персонал контролює стан енергоблоків і забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації. Також здійснюються обходи для ідентифікації всіх пошкоджень на майданчику.

Як раніше повідомлялося з посиланням на ДІЯРУ, в п'ятницю вночі військові РФ обстріляли майданчик Запорізької АЕС, унаслідок чого виникла пожежа на її території, яку станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС було ліквідовано. Станом на ранок майданчик Запорізької АЕС захопили військові сили РФ. Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, є пошкодження облаштування реакторного відділення енергоблока №1, що не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, перебувають у працездатному стані.

ДІЯРУ зазначило, що наразі в роботі на станції лише один із шести енергоблоків – №4, який видає електричну потужність 690 МВт. Енергоблок №1 перебуває на планово-запобіжному ремонті, на енергоблоках №№ 2, 3, 5 та 6 здійснюється охолодження ядерних установок, при цьому блоки №№ 2 та 3 відключені від мережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція зі встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 потужністю 1000 МВт кожен побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.