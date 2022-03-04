У Житомирі внаслідок обстрілу школи жертв і постраждалих немає, евакуйовано 5 людей - ДСНС

У Житомирі внаслідок обстрілу школи жертв і постраждалих немає, евакуйовано 5 людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 09:35 надійшла інформація, що в Житомирі внаслідок обстрілу та влучення боєприпасу в будівлю школи на вул. Мала Бердичівська сталася руйнація в будівлі без подальшого горіння. Попередньо жертв і постраждалих немає. Евакуйовано 5 людей", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв раніше мер міста Сергій Сухомлин, російські окупанти у п'ятницю завдали ракетного або бомбового удару по 25-й школі в Житомирі. За його словами, фактично половину школи зруйновано.