Події

08:39 04.03.2022

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими силами – влада

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Майданчик Запорізької АЕС захоплена військовими силами Російської Федерації, повідомила Запорізька обладміністрація з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

"Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - повідомляється на сторінці Запорізької обладміністрації у соцмережі Фейсбук у п'ятницю.

Джерело: https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/265870469056145

Теги: #ситуація #заес
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