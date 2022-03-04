Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими силами – влада

Майданчик Запорізької АЕС захоплена військовими силами Російської Федерації, повідомила Запорізька обладміністрація з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

"Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - повідомляється на сторінці Запорізької обладміністрації у соцмережі Фейсбук у п'ятницю.

Джерело: https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/265870469056145