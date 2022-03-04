Події

07:17 04.03.2022

У роботі Facebook у Росії спостерігаються збої

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Російські користувачі Facebook (Meta Platforms, Inc.) повідомляють про збої у роботі соціальної мережі.

Так, у низки користувачів, що перебувають у Москві, опитаних "Інтерфаксом", Facebook не працює у веб-версії та мобільному застосунку при підключенні через мобільну мережу. При цьому послуги соцмережі працюють при використанні стаціонарного wi-fi.

Повідомлення про збої у роботі Facebook у ніч на п'ятницю фіксує портал Downdetector. Кількість таких повідомлень, випливає з даних сервісу, різко зросла до першої години ночі за московським часом.

Крім того, інтернет-ресурси низки ЗМІ недоступні частині користувачів в РФ.

Так, у ніч на п'ятницю в соціальних мережах почала з'являтися інформація щодо проблем у російських користувачів і читачів з доступом до сайтів видання Meduza, що базується в Латвії (визнано в РФ ЗМІ-іноагентом), російської служби "Бі-бі-сі", "Радіо Свобода" (визнано в РФ ЗМІ-іноагентом), а також телерадіокомпанії Deutsche Welle, мовлення якого припинено в РФ, а всіх співробітників позбавлено акредитації.

Теги: #facebook #росія #збій
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