Міністр енергетики України звернувся до міністра енергетики США закрити зону польотів над Україною через ситуацію на ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міністра енергетики США Дженніфер Гренголм із проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною у зв'язку з обстрілами російською армією Запорізької АЕС.

"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженіфер Гренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря і танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною", – написав міністр на своїй сторінці у Фейсбуці у ніч на п'ятницю.

Джерело: https://www.facebook.com/search/top?q=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE