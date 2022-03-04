Зеленський: Держава-терорист Росія вперше в історії вдалася до ядерного терору

Президент України Володимир Зеленський закликав світ "прокинутися ", оскільки Росія вдалася до ядерного терору – обстрілює Запорізьку АЕС, щоб шантажувати світ.

"Європейці прокиньтеся, російські танки, обладнані тепловізорами, свідомо обстрілюють ядерні блоки найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Вони до цього готувалися. Це загрожує другим Чорнобилем і навіть великим. Ми зв'язалися з лідерами, нашими партнерами. Я говорив із Шарлем Мішелем, із Шольцем, говорив із Дудою, говорив із президентом Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Ґроссі, а також прем'єр-міністром Британії Джонсоном. Ми усіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в нашій історії, в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору ", - сказав Зеленський у відеозверненні вночі у п'ятницю.

"Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, а реальність, і ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух або він не станеться, дай Боже. Ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію в безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію увійти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати та шантажувати потім ядерною катастрофою весь світ", - заявив президент.

Зеленський закликав європейцям та жителям усього світу: "Треба зупинити російських військових негайно! Докричіться своїх політиків! Україна – це 15 атомних блоків, якщо вибух, це кінець усім, кінець Європі. Це евакуація Європи. Лише негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції.