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00:05 04.03.2022

S&P знизило рейтинги Росії до "CCC-", залишило їх на перегляді з негативним прогнозом

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації в іноземній валюті до "CCC-" із "BB+", йдеться в пресрелізі агентства.

Довгостроковий рейтинг Росії в національній валюті знижено до "CCC-" з "BBB-", короткостроковий рейтинг в іноземній валюті - до "C" з "B", у національній валюті - до "C" з "A3".

Рейтинги залишаються на перегляді із негативним прогнозом, зазначають у S&P.

Теги: #sp #росія #рейтинги #зниження
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