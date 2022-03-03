Події

22:09 03.03.2022

Кулеба: Як зараз можуть спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про надання Україні бойових літаків.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять у підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - написав Кулеба у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499472447808094209

Теги: #війна #мзс #літаки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:10 03.03.2022
Російський агітпром, можливо, використовуватиме полоненого українського льотчика для підтвердження міфів про "націоналістів" в Україні - Командування Повітряних сил ЗСУ

Російський агітпром, можливо, використовуватиме полоненого українського льотчика для підтвердження міфів про "націоналістів" в Україні - Командування Повітряних сил ЗСУ

21:46 03.03.2022
Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

21:11 03.03.2022
Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

20:59 03.03.2022
Укрзалізниця намагається постачати вантажі в оточені міста

Укрзалізниця намагається постачати вантажі в оточені міста

20:51 03.03.2022
З Волновахи вже евакуйовано 800 мирних жителів – поліція

З Волновахи вже евакуйовано 800 мирних жителів – поліція

20:14 03.03.2022
Кулеба назвав черговою галюцинацією твердження голови СЗР РФ про те, що Україна працює над створенням ядерної зброї

Кулеба назвав черговою галюцинацією твердження голови СЗР РФ про те, що Україна працює над створенням ядерної зброї

18:54 03.03.2022
Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не боїться він померти: Я президент країни, я просто не маю на це права

Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не боїться він померти: Я президент країни, я просто не маю на це права

18:42 03.03.2022
"Енергоатом": У Енергодарі окупанти транслюють фейкове звернення президента України про капітуляцію, намагаються зірвати спротив

"Енергоатом": У Енергодарі окупанти транслюють фейкове звернення президента України про капітуляцію, намагаються зірвати спротив

18:34 03.03.2022
Мінекономіки звернулося до впливових рейтингових агентств із проханням знизити до мінімального кредитний рейтинг Росії

Мінекономіки звернулося до впливових рейтингових агентств із проханням знизити до мінімального кредитний рейтинг Росії

18:21 03.03.2022
Через попадання снаряда спалахнув склад та адмінбудівля в с. Чайки - ДСНС

Через попадання снаряда спалахнув склад та адмінбудівля в с. Чайки - ДСНС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Створено систему розподілу гуманітарної допомоги – заступник глави ОП Тимошенко

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

Логістичний гуманітарний хаб у Закарпатті відкрився на базі заводу "Єврокар"

Блінкен: Український народе, ви надихаєте світ

Зеленська запустила власний телеграм-канал із перевіреною інформацією

Створено систему розподілу гуманітарної допомоги – заступник глави ОП Тимошенко

У селищі Білгород-Дністровського району ворожі війська здійснили обстріл, загинула одна людина, ще одна поранена - ДСНС

Російські війська в Херсоні окупували телевежу й телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини - Нацгвардія

Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років – МВС

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

Медустанови столиці працюють, медикаментів і донорської крові достатньо - КМДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА