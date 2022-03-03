Кулеба: Як зараз можуть спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про надання Україні бойових літаків.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять у підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - написав Кулеба у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499472447808094209