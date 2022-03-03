У селищі Білгород-Дністровського району ворожі війська здійснили обстріл, загинула одна людина, ще одна поранена - ДСНС

У селі Біленькому Білгород-Дністровського району Одеської області через ворожі обстріли одна людина загинула та ще одна – дістала поранень, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні двічі ворожі окупанти здійснили обстріли у селі Біленькому, Білгород-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого одна людина загинула, й одна - отримала поранення. У зв’язку з небезпекою повторних ударів було прийнято рішення евакуювати мешканців села Біленьке (близько 330 осіб) в безпечне місце", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Для перевезення від територіальної громади було залучено п'ять автобусів.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325550356279527