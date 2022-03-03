Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає росіян виходити на протести проти війни з Україною.

"Курс долара вас не бентежить? Сотні тисяч людей залишилися без роботи через звільнення з ринку або зупинки іноземних підприємств у РФ. Хочете жити, як у Венесуелі та Північній Кореї? Бажаєте, щоб із іноземних товарів у вас залишилися лише північнокорейські? Це ваш вибір. Але ж українців права вибору не позбавити", - написав він у Тelegram-каналі, звертаючись до росіян.

Ткаченко наголосив, що в Україні вільні медіа та армія, яка впевнена у перемозі.

"У нас дух вільного народу перемагає агресора. Нам наш синьо-жовтий прапор дорогий. І гімн. І нові дороги, і нові можливості, які може відкрити членство в ЄС. У вас – росіян – практично немає союзників. А свободи медіа практично немає. Поки вам розповідають про "жахливий Захід", винний у всьому, кремлівські терористи забирають життя мирних українців", - додав міністр.

Водночас, він зазначив, що росіяни ще мають шанс щось змінити.

"Вийдіть на вулиці з протестом, а не розкуповуйте залишки товарів, які вже завтра вам будуть недоступні. Вже незабаром 5 березня, саме день смерті Сталіна та день Ярослава Мудрого за православним календарем – чим вам не символічна дата почати жити в країні", - підсумував Ткаченко.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1270