Події

21:01 03.03.2022

В Україну доправлять чергову партію обладнання Starlink - Федоров

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В Україну доставлять чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink зі зміненими параметрами для роботи на фронті, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Чекаємо найближчим часом на нову партію Starlink, а поки що Ілон Маск відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було підживлювати від автомобільного прикурювача", - написав він у своєму Тelegram-каналі.

За словами Федорова, інженери компанії також увімкнули мобільний роумінг, щоб фазовані антенні грати могли підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу.

"Все це допоможе нашим героям бути на зв'язку!" - наголосив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України 1 березня 2022 року.

Starlink став активним на території України 27 лютого 2022 року.

Джерело: https://t.me/zedigital/1231

Теги: #звязок #starlink
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