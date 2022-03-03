Події

20:59 03.03.2022

Росія хоче створити гуманітарну кризу в Україні - заступник голови ОП Тимошенко

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Росія веде війну в Україні з порушенням усіх правил та норм міжнародного права, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Росія не просто веде війну проти нашого народу з порушенням усіх правил та норм міжнародного права, вона хоче створити гуманітарну кризу. Це робиться, щоб потім посилати фальшиві гумконвої, як це було у 2014 році у Донецьку та Луганську", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також подякував бізнесу, волонтерам та міжнародним партнерам, які збирають та доставляють гуманітарні вантажі по Україні.

"Особливе дякую залізничникам, які доставляють гуманітарні вантажі поїздами в оточені ворогом міста. На сьогодні залізницею вже відправлено понад 1000 тонн такої допомоги", - зазначив Тимошенко.

За його словами, держава, люди, міжнародні партнери працюють разом у цей тяжкий час.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" забезпечить безкоштовну передачу малогабаритних гуманітарних вантажів волонтерів і фондів допомоги під егідою мерів міст, які страждають унаслідок російської агресії, повідомила компанія.

Джерело: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5079329212110822

Теги: #рф #війна #намір
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