Події

20:57 03.03.2022

"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля залізничного вокзалу - КМДА

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Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" в четвер ліквідували пошкодження, яке сталося внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу в Києві, усі споживачі з опаленням та гарячим водопостачанням, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" сьогодні, як і обіцяли, ліквідували пошкодження, яке сталося вчора в результаті вибуху біля Центрального залізничного вокзалу. Фахівці повідомили, що пошкодження трубопроводу було незначним", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, 2 березня сильний вибух поблизу київського залізничного вокзалу стався після того, як українська ППО збила крилату ракету російських військ, призначену одному із центрів управління.

Теги: #ремонт #київ #опалення
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