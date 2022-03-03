Події

20:37 03.03.2022

Голова Херсонської ОДА спростував інформацію про те, що російські окупанти захопили приміщення місцевої філії "Суспільного"

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Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута спростував інформацію про те, що російські окупанти захопили телерадіокомпанію "Суспільне мовлення: Херсон" із метою розгляду дезінформації про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".

"Заявляємо - це фейк! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Лагута наголосив, що керівництво держави разом із народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/40

Теги: #херсонщина #спростування
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