Голова Херсонської ОДА спростував інформацію про те, що російські окупанти захопили приміщення місцевої філії "Суспільного"

Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута спростував інформацію про те, що російські окупанти захопили телерадіокомпанію "Суспільне мовлення: Херсон" із метою розгляду дезінформації про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".

"Заявляємо - це фейк! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Лагута наголосив, що керівництво держави разом із народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/40