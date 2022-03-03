Події

20:35 03.03.2022

Київський музей О.С. Пушкіна перейменували на Музей побуту Києва першої пол. XIX століття

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Київський музей О.С. Пушкіна перейменували на Музей побуту Києва першої половини ХІХ століття.

"Музей історії міста Києва – потужне музейне об'єднання, до складу якого входять 10 філій. Музей пишається своєю колекцією та вдячний усім, хто у різний час сприяв її поповненню. Серед усіх меценатів та дарувальників, безперечно, цінні експонати передав місту колекціонер Яків Ісаакович Бердичевський. Його "Пушкініана" стала значним внеском у створення Київського музею О.С.Пушкіна, але хочемо наголосити, що цей щедрий подарунок став тільки частиною великої колекції музею. У фондах нашої філії міститься чимало інших експонатів, які представляють життя та побут міста Києва першої половини XIX століття", - йдеться у повідомленні пресслужби Музею історії міста Києва".

У Музеї заявляють, що у дні російської війни проти України колектив установи зосереджений на збереженні культурної спадщини.

"І у цей складний час ми змушені оприлюднити наші напрацювання завчасно. Музей історії міста Києва упродовж тривалого часу перебуває на важливому етапі трансформацій. Ми вже давно розпочали роботу над зміною назви Київського музею О.С. Пушкіна та створенням нової концепції експозиції, які більш влучно представлять зміст колекції цього музею. І нині вважаємо доречним повідомити про це громадськість. Відповідно до наказу робочою назвою філії Музею історії міста Києва затверджено: "Музей побуту Києва першої половини ХІХ століття", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/kyivhistorymuseum/photos/a.463956796988763/5139433759441020/

Теги: #музей #перейменування
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