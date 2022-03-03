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20:04 03.03.2022

Рада впровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм - Стефанчук

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Рада впровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм - Стефанчук

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм та посилила відповідальність за мародерство, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми запровадили кримінальну відповідальність за колабораціонізм, посилили протидію гібридній інформаційній війні, яку веде держава-агресор", - зазначив спікер у своєму відеозверненні за підсумками пленарного засідання ВР у четвер.

Крім того, народні депутати передбачили можливість отримання вогнепальної зброї цивільним особам та посилили відповідальність за мародерство.

Джерело: https://fb.watch/bwKLKqw7Is/

Теги: #рада #відповідальність #колабораціонізм
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