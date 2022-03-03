Події

19:25 03.03.2022

"Укрзалізниця" безкоштовно доставляє гуманітарні вантажі пасажирськими поїздами до оточених українських міст

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"Укрзалізниця" забезпечить безкоштовну передачу малогабаритних гуманітарних вантажів волонтерів і фондів допомоги під егідою мерів міст, які страждають унаслідок російської агресії, повідомила компанія.

Доставка здійснюється регулярними пасажирськими рейсами "Укрзалізниці" та займає 1-3 дні залежно від напрямку та частоти руху.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати. Навантаження посилок здійснюється волонтерами під час або після посадки, розвантаження - під час або після висадки пасажирів. Обсяги та характеристики вантажу мають відповідати вимогам безпеки транспортування пасажирів залізницею", - наголошується у повідомленні у Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Заявки на перевезення гуманітарної допомоги варто здійснювати через гарячу лінію "Залізна Допомога": 0 800 503 222.

Компанія уточнює, що можливість доставки з того чи іншого міста і точний час передачі волонтерського вантажу в рейс можна уточнити у оператора. "Укрзалізниця" не несе відповідальності за утримання, стан і комплектність пакетів, що пересилаються, і залишає за собою право перевірки вантажів спільно з Національною поліцією.

Станом на 3 березня поїздами "Укрзалізниці" у пілотному форматі вже перевезено понад 1000 тонн волонтерської допомоги. При цьому 95% вантажів відправлено до Харкова та Києва.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" організувала міжнародні хаби з пересилання гуманітарної допомоги та відчинила двері свого складу у Львові для прийому та пересилання габаритних вантажів.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1301

Теги: #доставка #укрзалізниця #гумдопомога
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