Події

19:17 03.03.2022

Європейські держави полегшують проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну

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Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Німеччина та Угорщина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів до України, повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

Йдеться про звільнення перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема, необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Це необхідно для оперативної доставки гуманітарних вантажів у період воєнного стану.

Для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.

Так, Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту Федеративної Республіки Німеччина повідомило, що українські перевізники можуть здійснювати перевезення медикаментів та гуманітарної допомоги територією Німеччини без використання дозволів. Для здійснення такого перевезення перевізнику необхідно надати номер транспортного засобу.

Угорщина скасувала плату за користування дорогами та реєстрацію подій в електронній системі BIREG у разі транспортування гуманітарного вантажу в Україну їхньою територією. Важливо: на лобовому склі автомобіля має бути розміщене добре видиме оголошення з написом Humanitarian Aid for Ukraine та малюнок хреста червоного кольору.

В наявності має бути заповнена українською/англійською декларація про перелік товарів, що визнані гуманітарною допомогою, а також супровідний лист від організації (англійською мовою), яка надсилає гуманітарний вантаж в Україну з інформацією про одержувача, реєстраційний номер автомобіля, дату відправлення, характер та про вантаж.

Важливо врахувати, що інформація про транспортний засіб, який рухатиметься територією Угорщини, має бути надана Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони.

Для перетину кордону з Польщею перевізники повинні заздалегідь заповнити форму за посиланням: https://bit.ly/3C8nivk. Республіка Польща також скасувала плату за користування всіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів. Для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом.

"Дякую нашим європейським партнерам за надану підтримку. Міністерство інфраструктури України продовжує роботу з іноземними партнерами для того, щоб максимально прискорити та спростити процес перевезення гуманітарних вантажів у вкрай складний для України період", - наголосило відомство.

Джерело: https://t.me/miUkraune/551

Теги: #перевезення #проїзд #гумдопомога
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