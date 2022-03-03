Події

18:52 03.03.2022

Siemens пожертвував EUR1 млн Червоному Хресту на підтримку України, має намір збільшити пожертвування

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Німецький концерн Siemens пожертвував EUR1 млн Червоному Хресту на підтримку України, повідомила компанія "Сіменс Україна" у Facebook.

"Ми рішуче виступаємо проти вторгнення в Україну та разом з міжнародною спільнотою закликаємо до миру. Ми дуже переживаємо за наших колег та їхніх близьких в Україні, робимо все можливе, щоб їм допомогти. Водночас ми організували збір гуманітарної допомоги, вже пожертвували EUR1млн Червоному Хресту і вирішили збільшити суму пожертвувань, які надійдуть від наших співробітників", - наводить слова зі звернення Siemens дочірня компанія у повідомленні.

Siemens також наголошує, що повністю підтримує всі санкції, і з цією метою всі нові замовлення та міжнародні постачання до Росії призупинено, "поки що ми оцінюємо наслідки всіх санкцій.

Siemens AG – технологічний концерн, провідний світовий виробник обладнання, постачальник рішень і технологій для промисловості, енергетики та міської інфраструктури, а також сфери охорони здоров'я.

ДП "Сіменс Україна" засновано у 1997 році. Є постачальником продуктів, послуг і комплексних рішень для енергетики, промисловості, транспорту, автоматизації будівель і міської інфраструктури.

Центральний офіс розташовується у Києві, регіональні філії – у Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі та Харкові.

Джерело: https://www.facebook.com/SiemensUA/

Теги: #пожертвування #siemens
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