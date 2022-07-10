Події

07:20 10.07.2022

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ

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За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ

Українці зібрали 400 млн грн на дрони для Збройних сил України (ЗСУ) у рамках проєкту UNITED24, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"400 млн грн за тиждень ви зібрали для армії дронів проєкту UNITED24. І це лише початок", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він також подякував українцям за їхні пожертвування та зазначив, що "ми допоможемо нашим героям із ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінності свого внеску у перемогу".

 

 

 

Теги: #пожертвування #united24

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