Події

06:51 06.11.2022

Verka Serduchka.ART передав Superhumans Center $284,5 тис. від продажу на Sotheby's авто Фредді Мерк'юрі

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Центр реабілітації постраждалих від війни для дітей та дорослих Superhumans Center отримав пожертву у розмірі $284 500 з продажу автомобіля Фредді Мерк'юрі на лондонському аукціоні Sotheby's.

"Щойно у Лондоні завершився аукціон Sotheby's, куди Verka Serduchka.ART передав свій легендарний Rolls Royce Silver Shadow 1974 року. Автомобіль належав Фредді Мерк’юрі (…). на аукціон, щоб виручені кошти передати нам, для якнайшвидшого запуску Superhumans Center. І от, щойно машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 долларів, або 11 мільойнів гривень", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Покупець машини – EO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.

Як повідомлялося, 17 серпня СЕО порту TIS Андрій Ставніцер виступив з ініціативою створення у Львівській області клініки з протезування, реконструкції та лікування ПТСР Superhumans на базі лікарні, що функціонує в області.

Ініціативу Superhumans підтримувала перша леді України Олена Зеленська.

Співзасновником проєкту також виступив член Наглядової ради TIS Філіпп Грушко, СЕО Superhumans стане Ольга Руднєва, яка раніше керувала БФ "АнтиСНІД" в Україні.

 

 

 

Теги: #центр #аукціон #пожертвування

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