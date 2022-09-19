Green Deal

14:18 19.09.2022

Siemens відкрив один із найбільших у Німеччині заводів з випуску "зеленого" водню

1 хв читати
Siemens відкрив один із найбільших у Німеччині заводів з випуску "зеленого" водню

Німецький концерн Siemens AG здав в експлуатацію один із найбільших у країні заводів із виробництва "зеленого" водню, йдеться у повідомленні компанії.

Завод, здатний виробляти до 1350 тонн водню на рік, відкрито у баварському місті Вунзідель. Siemens передав завод оператору WUN H2, в якому підрозділу концерну Siemens Financial Services належить 45% частка. Виробник промислових газів Riessner Gase також володіє 45% оператора, а комунальному підприємству Stadtwerke Wunsiedel належать решта 10%.

Водень на заводі випускатиметься на електролітичній установці потужністю 8,75 мегават. У повідомленні Siemens наголошується, що вже тривають переговори про можливе збільшення потужності установки вдвічі - до 17,5 мегават.

Установка працюватиме на електриці, яка отримується з відновлюваних джерел в енергокомплексі Wunsiedel Energy Park.

Акції Siemens слабко змінюються в ціні під час торгів у понеділок. З початку року капіталізація компанії впала більш ніж на третину до 80,35 млрд євро.

Теги: #siemens

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 05.08.2022
Поверненню турбіни Siemens до РФ ніщо не заважає - представник ЄК

Поверненню турбіни Siemens до РФ ніщо не заважає - представник ЄК

20:21 27.07.2022
Siemens поставив "Миколаївобленерго" електрообладнання у вигляді гумдопомоги на 7,3 млн грн

Siemens поставив "Миколаївобленерго" електрообладнання у вигляді гумдопомоги на 7,3 млн грн

19:41 12.05.2022
Siemens із 13 травня розриває з ВАТ "РЖД" сервісні контракти, включно з обслуговуванням "Сапсанів"

Siemens із 13 травня розриває з ВАТ "РЖД" сервісні контракти, включно з обслуговуванням "Сапсанів"

08:45 12.05.2022
Siemens оголосив про припинення бізнесу в Росії

Siemens оголосив про припинення бізнесу в Росії

18:52 03.03.2022
Siemens пожертвував EUR1 млн Червоному Хресту на підтримку України, має намір збільшити пожертвування

Siemens пожертвував EUR1 млн Червоному Хресту на підтримку України, має намір збільшити пожертвування

19:28 07.09.2021
ДТЕК і Siemens Energy підписали меморандум про взаєморозуміння для співробітництва в енергетиці

ДТЕК і Siemens Energy підписали меморандум про взаєморозуміння для співробітництва в енергетиці

20:41 16.08.2021
Мінцифри та Siemens просуватимуть цифровізацію в реальному секторі економіки

Мінцифри та Siemens просуватимуть цифровізацію в реальному секторі економіки

10:27 19.03.2021
ДТЕК і Siemens за підтримки урядів узгодили водневий проект на EUR25 млн у Маріуполі

ДТЕК і Siemens за підтримки урядів узгодили водневий проект на EUR25 млн у Маріуполі

17:26 11.12.2020
Біланівський ГЗК Ferrexpo придбав мамограф Кременчуцькому онкодиспансеру

Біланівський ГЗК Ferrexpo придбав мамограф Кременчуцькому онкодиспансеру

20:53 04.12.2020
Siemens Energy і Porsche почнуть виробляти "зелене" паливо в Чилі

Siemens Energy і Porsche почнуть виробляти "зелене" паливо в Чилі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Генсек ООН: газо- і нафтовидобувачі використовують війну в Україні в своїх цілях

Екозбитки від пожежі на нафтобазі KLO у Василькові – щонайменше 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

ОСТАННЄ

Ціна газу спот на TTF о 15:00 7 вересня - $2288/тис. куб. м

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

Глава Мінприроди сподівається на якнайшвидшу ратифікацію Радою угоди про участь України в екопрограмі ЄС Life на EUR5 млрд

Супермаркет "Сільпо" Re Cycling отримав сертифікат BREEAM

Виробництво біопалива є одним із найважливіших напрямів роботи Мінагрополітики – заступник міністра.

Включення Європарламентом атомної енергетики та газу до "зеленої" таксономії дасть змогу ЄС відмовитися від російських енергоносіїв - міністр енергетики

Європарламент дав добро на включення атома та газу до списку екологічних видів діяльності на перехідний період

НКРЕКП має намір зменшити вимоги до молярної частини кисню в природному газі для розвитку ринку біометану в Україні

Україна ініціює окремі правила участі у CBAM через війну – глава Мінприроди

Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА