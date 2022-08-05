Поверненню турбіни Siemens до РФ ніщо не заважає - представник ЄК

Перешкод для повернення турбіни Siemens для встановлення на газопроводі "Північний потік" не існує, оскільки режим санкцій ЄС проти РФ не зачіпає обладнання та технології, що стосуються промислового транспортування газу до Євросоюзу, заявила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Аріанна Подеста

"І "Північний потік" не є предметом санкцій. На наш погляд, у цьому пакеті (економічних) санкцій немає нічого, що було б здатне перешкодити "репатріації" цієї турбіни", - сказала вона у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

"Справді, у санкціях немає нічого, що заважало б цій турбіні Siemens, яку мають встановити в Росії, бути там встановленою. Все інше, що сказано на цю тему, просто неправильне. Ми дуже чітко про це заявили. І те, що про це кажуть росіяни, це насправді лише привід, щоб не постачати газ до Європейського союзу", - продовжив у свою чергу керівник групи офіційних представників ЄК Ерік Мамер.

Він додав, що про це неодноразово заявляли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші члени ЄК. "Це лише привід", - повторив прессекретар, назвавши дії російської сторони шантажем у галузі постачання енергоносіїв Європейському союзу.