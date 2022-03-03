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18:42 03.03.2022

"Енергоатом": У Енергодарі окупанти транслюють фейкове звернення президента України про капітуляцію, намагаються зірвати спротив

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"Енергоатом": У Енергодарі окупанти транслюють фейкове звернення президента України про капітуляцію, намагаються зірвати спротив

Київ. 3 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – НАЕК "Енергоатом" закликала жителів Енергодару, міста-супутника найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, не вірити у фейкові звернення президента України щодо нібито капітуляції, які наразі транслюють на окремих місцевих сайтах.

"Кілька сайтів Енергодару транслюють ніби звернення президента України про капітуляцію. Це зухвалий фейк. Окупанти всіма способами намагаються зупинити героїчний спротив Енергодару", – йдеться у заяві НАЕК у її Telegram-каналі у четвер о 18:15.

Мер Енергодару Дмитро Орлов також повідомив, що через обстріл російських окупантів у місті відсутнє водопостачання, у деяких мікрорайонах немає світла.

Як повідомлялося, тероборона веде бій зі стріляючими по місту російськими окупантами, які вже потрапили у житлові будинки та школу й наблизилися до ЗАЕС на відстань 4 км.

Теги: #аес #війна #енергодар
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