Зеленський призначив посла у Нідерландах за сумісництвом постпредом України при міжнародній Організації із заборони хімічної зброї - указ

Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайного та повноважного посла у Нідерландах Максима Кононенка за сумісництвом постійним представником України при міжнародній Організації із заборони хімічної зброї.

Відповідний указ №97/2022 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити надзвичайного та повноважного посла України у Королівстві Нідерланди Кононенка Максима Олексійовича постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом", - повідомляється у документі.

Організація із заборони хімічної зброї - міжнародна організація, створена за підтримки ООН 29 квітня 1997 року. Штаб квартира розташована у Гаазі (Нідерланди).