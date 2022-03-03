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16:34 03.03.2022

Зеленський призначив посла у Нідерландах за сумісництвом постпредом України при міжнародній Організації із заборони хімічної зброї - указ

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Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайного та повноважного посла у Нідерландах Максима Кононенка за сумісництвом постійним представником України при міжнародній Організації із заборони хімічної зброї.

Відповідний указ №97/2022 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити надзвичайного та повноважного посла України у Королівстві Нідерланди Кононенка Максима Олексійовича постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом", - повідомляється у документі.

Організація із заборони хімічної зброї - міжнародна організація, створена за підтримки ООН 29 квітня 1997 року. Штаб квартира розташована у Гаазі (Нідерланди).

Теги: #призначення #організація #хімзброя
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