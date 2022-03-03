Президент створив делегації для підписання документів із ЄС та МБРР щодо фінансової підтримки України

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження для забезпечення підписання договорів із Європейським Союзом та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо надання фінансової підтримки Україні, повідомляється на сайті Офісу президента.

Так, розпорядженням №23/2022-рп від 3 березня поточного року глава держави уповноважив міністра фінансів України Сергія Марченка та главу Національного банку України Кирила Шевченка на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо отримання Україною державою допомоги у сумі до EUR1 млрд 200 млн.

Крім того, розпорядженням №22/2022-рп Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорах із МБРР щодо укладання угоди про позику "Додаткове фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації".

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, Україна отримає фінансову підтримку ЄС двома траншами по EUR600 млн кожен.