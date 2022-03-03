ВР просить ООН, Червоний Хрест та Європейський парламент забезпечити захист мирних жителів від збройних нападів

Український парламент просить ООН, Червоний Хрест та Європейський парламент забезпечити захист мирних жителів від збройних нападів країни-агресора Російської Федерації, повідомив перший заступник Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Український парламент звернувся до ООН, Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та урядів іноземних держав негайно забезпечити захист мирних жителів від збройних нападів з боку Росії", - повідомив Корнієнко у Твіттері у четвер.

Перший віцеспікер повідомив, що ця постанова була ухвалена на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.