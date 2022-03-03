Події

14:05 03.03.2022

Аптеки отримали 44 млн грн за відпущені у лютому в межах програми "Доступні ліки" препарати

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Аптеки отримали понад 44 млн грн за відпущені у лютому в межах програми "Доступні ліки" препарати та інсулін.

Як повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ), ще 8 млн грн передано на оплату до Держказначейства у четвер.

До програми реімбурсації входять ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу, бронхіальною астмою, розладом психіки та поведінки, нецукровим діабетом. Також програма покриває відшкодування інсулінів.

У НСЗУ нагадують, що на період дії воєнного стану лікарі мають право видати і електронний рецепт, і виписати рецепти на "Доступні ліки" та інсулін у паперовій формі.

Електронний рецепт на "Доступні ліки" або інсулін лікар може виписати дистанційно, якщо має таку технічну можливість.

Теги: #аптеки #ліки #доступні
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