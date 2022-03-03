Події

13:42 03.03.2022

Повітряна атака на село на Харківщині: троє загиблих, семеро поранених, 30 будинків зруйновано

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Троє загиблих, семеро поранених, 30 приватних будинків зруйновано в Харківській області внаслідок повітряної атаки російського агресора, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"2 березня о 22:57 ворожої повітряної атаки зазнало село Яковлівка, Мерефянської громади, Харківського району. Бомбами зруйновано щонайменше 30 приватних будинків, а також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди", - повідомляє ДСНС у Telegram у четвер.

За повідомленням ДСНС, троє людей загинули, семеро дістали поранень, з-під завалів врятовано десятьох осіб.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4197?fbclid=IwAR3nnX9S89hVQW4GwHulFifqKYkQ3jgw-6fh8RteXZi-GRi0QUx3xEo3H1M

Теги: #атака #втрати
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