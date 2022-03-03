Події

11:02 03.03.2022

Подоляк назвав ціну незакритого неба над Україною: Мільйон біженців та руйнування історичних центрів міст

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Ціною так і незакритого неба для польотів над Україною став мільйон біженців із країни та руйнування історичних центрів українських міст, зазначає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Близько мільйона біженців за сім днів війни і тотальна руйнація історичних центрів великих міст України. Ось ціна досі незакритого неба над Україною", - написав Подоляк у Twitter у середу.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499299771655327750

Теги: #біженці #руйнування #закриттянеба
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