КСУ закликає органи влади передати українським захисникам службовий автотранспорт та інше майно

Конституційний Суд України звернувся до органів державної влади з проханням підтримати його ініціативу та ухвалити рішення про передачу українським захисникам службового автотранспорту та іншого майна, яке може бути використане з метою захисту України від збройної агресії Росії.

"Конституційний Суд України звертається до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади підтримати його ініціативу та ухвалити рішення щодо передання службового автотранспорту та іншого майна, яке може бути використане з метою захисту України від збройної агресії Російської Федерації, у користування Збройних сил України, Служби безпеки України, органів правопорядку та Сил територіальної оборони України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті КСУ у четвер.

Джерело: https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-ukrayiny-zvertayetsya-do-organiv-derzhavnoyi-vlady