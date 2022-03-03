Україна чекає активної допомоги міжнародних організацій для організації гуманітарних коридорів - радник голови ОП

Села та містечка, де стоять колони військ РФ, одразу стають місцями мародерства, пограбувань, убивств, Україні потрібні гуманітарні коридори: продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей, заявляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів!" - написав він у своєму каналі в Тelegram.

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